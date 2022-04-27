Армия Китая выразила протест после прохода эсминца США в Тайваньском проливе

Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив говорит о подрыве стабильности и мира регионе. Такое заявление сделал официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Его сообщение опубликовано в WeChat.

Известно, что военный корабль прошел через акваторию накануне, 26 апреля.

«США не в первый раз совершают подобные провокационные действия, посылая ошибочные сигналы силам, выступающим за „независимость Тайваня“, чем сознательно подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, мы решительно выступаем против этого», — сказал Ши И. Его процитировало РИА «Новости».

Военные НОАК во время всего маршрута эсминца через Тайваньский пролив наблюдали за ним. Ши И отметил, что силы Восточной зоны боевого командования стоят в состоянии боевой готовности, они защищают государственный суверенитет и безопасность, региональный мир и стабильность.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией были поставлены на паузу в 1949 году. Это произошло после того, как проигравшие в гражданской войне с компартией КНР силы Гоминьдана переехали на Тайвань.

Остров и материковый Китай возобновили отношения в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны поддерживали диалог с помощью неправительственных организаций — тайбэйский Фонд обменов через пролив и пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив.