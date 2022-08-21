Армия Китая вновь пересекла разделительную линию в Тайваньском проливе

Военные самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) снова пересекли условную разделительную линию между Тайванем и КНР. Она проходит в середине Тайваньского пролива.

По данным Министерства обороны Тайваня, пролив пересекли 12 истребителей и пять кораблей Китая, которые принимают участие в военно-морских учениях близ границы островного государства, сообщило Reuters.

В середине августа НОАК заявляла об учениях, которые были проведены в южной части Тайваньского пролива. Там в ходе совместных боевых учений и патрулирования пилоты Восточной зоны боевого командования армии Китая провели наблюдение за архипелагом Пэнху.

Серия военных учений КНР последовала в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По мнению властей Китая, политические игры США и Тайваня, разрушают мир и стабильность в Тайваньском проливе. После приезда Пелоси островное государство вскоре посетила делегация конгрессменов США во главе с сенатором Эдом Марки.