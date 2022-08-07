Армия Китая запланировала регулярные военные учения в Тайваньском проливе

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет регулярно проводить учения в Тайваньском проливе. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Маневры будут проходить к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Ее впервые закрепили в китайско-американском договоре о взаимной обороне. Соглашение заключили США и Тайвань в 1954 году, написал ТАСС.

В 1979 году договор утратил силу, но материковый Китай и Тайвань продолжали соблюдать эту границу. В настоящее время пять из шести зон на нынешних учениях вокруг Тайваня находятся к востоку от срединной линии.

Накануне армия Китая начала проводить еще одни военные маневры с боевыми стрельбами. Они продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.

Учения НОАК активизировались после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай предупреждал Штаты, что это идет вразрез с заявлениями американских властей о признании принципа единого Китая. Но Пелоси посчитала, что поездка нужна для поддержки демократии Тайваня.