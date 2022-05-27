Армия Китая обеспечила себя 10 тысячами голубей на случай войны

У китайской армии есть 10 тысяч почтовых голубей, каждый из них умеет переносить грузы весом до 100 граммов. Об этом сообщило Telegram-канал Nation Geografic.

По данным издания, голубей держат на случай, если во время войны современные способы связи станут недоступны.

Все чаще в мире слышны мнения о том, что Китай может вторгнуться в Тайвань из-за давнего территориального спора. Коммунистическая Китайская Народная Республика начала свое существование в 1949 году. Тогда часть партии Гоминьдан, правившей в стране, обосновалась на острове Тайвань.

Теперь КНР настаивает на «принципе одного Китая», по которому нельзя признавать одновременно Китайскую Республику (Тайвань) и КНР.

Ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, это касается и вопроса Тайваня. Так китайские власти отреагировали на слова американского президента Джо Байдена о том, что США готовы принять военное участие в защите Тайваня на случай вторжения.