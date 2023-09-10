Мир 10 сентября 2023, 13:08 Армия Израиля засекла попытку пуска палестинской ракеты с Западного берега Иордана Армия Израиля обвинила Палестину в попытке пуска ракеты с Западного берега Unsplash

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Армия Израиля объявила о неудачной попытке палестинских сил запустить ракету с Западного берега реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля.

Как пояснили в ведомстве, пусковая установка располагалась около палестинского поселка Силат-аль-Харития, в 10 километрах от города Дженин.

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«Некоторое время назад в районе бригады Менаше произошел неудачный пуск самодельной ракеты. Пусковая установка располагалась на палестинской территории», — заявили в пресс-службе.

Ранее Минобороны Израиля направило официальный запрос США о закупке 25 истребителей F-35, чтобы создать третью эскадрилью таких самолетов в составе своих воздушных сил.