Мир 07 апреля 2023, 07:47 Армия Израиля заявила об ударах по военным постам ХАМАС Израильская армия заявила об ударах по военным постам ХАМАС на границе с сектором Газа РИА «Новости»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о том, что ее самолеты и танки ударили по военным постам движения ХАМАС на границе с сектором Газа. Об этом написало РИА «Новости».

«Сегодня утром (в пятницу) после продолжения ракетного обстрела Израиля из сектора Газа танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа», — сказано в сообщении.

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Ранее — в ночь на 7 апреля — израильская армия уже била по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. Она попала в объекты по производству оружия и в несколько туннелей.

ХАМАС возложило на Израиль ответственность за обострение конфликта и призвала народ Палестины бороться с «оккупантами». Палестинское руководство обвинило израильские власти в создании атмосферы эскалации, а также нестабильности в Иерусалиме из-за столкновений палестинцев с полицией Израиля на Храмовой горе.