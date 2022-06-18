Армия Израиля заявила о нанесении ответных ударов по сектору Газа

Израильская армия нанесла ответный удар по сектору Газа. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства Авихай Эдри в Twitter.

«Армия обороны наносит удары по сектору Газа в ответ на пуск ракеты ночью в направлении района Ашкелона», — написал он.

СМИ Палестины сообщили, что удары нанесла израильская авиация. Обстрел вели по позициям правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС, которые расположены в центральной части анклава. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости».

Ранее сигнал тревоги, предупреждающий о возможном ракетном обстреле, прозвучал в израильском городе. Также его слышали и на других территориях, граничащих с сектором Газа. Впоследствии стало известно, что израильская система ПВО перехватила выпущенную по территории республики ракету. Об этом также сообщила пресс-служба армии страны, попавшей под обстрел со стороны сектора Газа.