Армия Израиля уничтожила тоннель сторонников ХАМАС в секторе Газа

Созданный сторонниками радикальной группировки ХАМАС тоннель уничтожили израильские военные в северном районе сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Ведомство опубликовало видео из уничтоженного подземелья.

По данным ведомства, подземный путь проходил через территорию страны, что давало возможность террористам незаконно переходить из анклава в Израиль. Окончательно путь закрыл барьер, который военные выстроили на границе с Газой в конце декабря прошлого года.

Впервые подземный путь уничтожили в ходе операции «Страж стен». Но в последнее время радикалы активизировались и начали восстанавливать тоннель, прорыв еще одно ответвление от основного ствола.

После того, как израильская разведка обнаружила новый путь, тоннель полностью уничтожили. В пресс-службе военного ведомства подчеркнули, что подземный путь боевиков ликвидировали в рамках операции по борьбе с проникновением на территорию страны боевиков.