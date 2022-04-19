Армия Израиля ударила по целям в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли атаковали цел в секторе Газа прошедшей ночью. В результате удара уничтожен завод по производству оружия. Сообщение об этом появилось на официальном сайте армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ответ на запуск из Газы по Израилю мы только что нанесли удар, целью которого стал объект по производству вооружений в Газе», — говорится в сообщении.

Вечером 18 апреля ракеты выпустили из сектора Газа для удара по югу Израиля. Израильские военные уточнила, что одну из выпущенных по Газе ракет, удалось перехватить системой ПРО «Железный купол».

Палестинский Красный Полумесяц 16 апреля сообщил, что свыше 340 палестинцев 15 апреля пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в Иерусалиме, а также на Западном берегу реки Иордан. В Иерусалиме травмы получили 154 палестинца.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается уже несколько десятилетий. Причина — территориальный спор.