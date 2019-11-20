Армия Израиля ударила по десяткам объектов в Сирии

Армия обороны Израиля атаковала более 20 объектов в Сирии. Они принадлежат иранским силам «Аль-Кудс» и войскам президента САР Башара Асада.

Дамаск подвергся ракетному обстрелу Подробнее

Как сообщил портал Haaretz со ссылкой на израильских военных, Израиль нанес удары по Сирии в ответ на запуск Ирана ракет в сторону израильской территории. Одной из целей Армии обороны стало здание недалеко от аэропорта в Дамаске. По данным портала, там находится штаб «Аль-Кудс» в САР.

В Twitter Армии обороны Израиля уточняется, что атака также велась по району расположения ракет класса «земля — воздух». Кроме того, израильские военные совершили авиаудары по складам оружия и по военным базам.

Ранее пресс-служба израильской армии рассказала, что ее военные заметили запуск четырех ракет по территории Израиля со стороны САР. Все ракеты удалось перехватить. Между тем, РИА «Новости» сообщило, что в ночь на 20 ноября в Дамаске прозвучали взрывы. Государственное телевидение Сирии заявило, что ПВО отражало атаку на Дамаск и его окрестности.