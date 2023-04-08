Мир 08 апреля 2023, 23:39 Армия Израиля сообщила о пуске трех ракет со стороны Сирии ЦАХАЛ: три ракеты запущены со стороны Сирии по территории Израиля РИА «Новости»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск трех ракет со стороны Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Три ракеты были запущены из Сирии по территории Израиля, одна из ракет пересекла территорию Израиля и приземлилась в открытых районах на юге Голанских высот», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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Накануне Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Стреляли по объектам производства оружия палестинского исламского движения сопротивления в северной и центральной частях страны. После ударов по сектору Газа израильская армия атаковала объекты ХАМАС в Ливане.

В ночь на субботу неизвестные обстреляли военный пост Израиля на западном берегу реки Иордан. Все произошло недалеко от палестинской деревни вблизи Дженина. Работавшие в этом районе солдаты открыли огонь по нападавшим и попали по автомобилю. Стрелков объявили в розыск.