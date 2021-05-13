Армия Израиля планирует провести наземную спецоперацию в секторе Газа

Силы армии Израиля собираются провести наземную спецоперацию в секторе Газа. Сейчас военнослужащие ждут команды от генштаба армии, чтобы приступить к ее выполнению, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретарь армии обороны Йонатана Конрикуса.

«Войска в дивизии „Газа“ находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся», — процитировал его портал «Ридус».

Пресс-секретарь рассказал, что израильская армия нанесла удар по 600 военным целям в секторе Газа.

В понедельник, 10 мая, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась. Это произошло на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. С этого момента ракетные обстрелы израильских населенных пунктов происходят почти беспрерывно.