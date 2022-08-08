Армия Израиля объявила о финальной атаке на сектор Газа

Официально объявленное перемирие между Израилем и сектором Газа вступило в силу. Но операция «Рассвет» завершилась финальным штурмом. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«Запланированный финальный штурм завершился. Истребители и вертолеты, беспилотные летательные аппараты и наземный огонь нанесли удары по объектам террористической организации „Исламский джихад“* по всему сектору Газа», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что новые удары стали ответом на обстрел со стороны террористов.

Власти Израиля объявили, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 23:30 воскресенья, 7 августа. При этом они подчеркнули, что оставили за собой право нанести новые удары по анклаву в случае нарушения режима прекращения огня.

Объявленная Израилем операция «Рассвет» для атаки по объектам группировки «Исламский джихад»* продолжалась три дня. В ходе нее военные ликвидировали командира боевого крыла группировки Тайсира аль-Джабари.

* «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация