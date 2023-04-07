Мир 07 апреля 2023, 02:39 Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа — ЦАХАЛ ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа Unsplash

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по сектору Газа, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Израильские СМИ сообщили, что на территории сектора Газа слышны взрывы. Удары наносили по объектам производства оружия палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны. Также израильская армия ударила по двум тоннелям.

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По данным телеканала Al Hatadh, в результате бомбардировки в районе Аль-Зайтуна пострадало несколько человек.

«ЦАХАЛ возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за все террористические действия, исходящие из сектора Газа, и она столкнется с последствиями нарушений безопасности Израиля», — привела слова ЦАХАЛ израильская газета The Times of Israel.

Накануне Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами. Военный советник Сергей Маркелов рассказал, что ливано-израильский конфликт длится вечно и вряд ли превратится в очередную «горячую точку» на карте мира.