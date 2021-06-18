Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Это следует из заявления армии.

«В ответ на запуск шаров со взрывчаткой с территории Газы в направлении Израиля мы нанесли удары по военным объектам и пусковой площадке ракет, принадлежащих ХАМАС, в Газе», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Twitter.

Армия повысила свою готовность к различным вариантам развития событий. В пресс-службе отметили, что военные и дальше будут продолжать наносить удары по объектам ХАМАС в Газе. На юге Израиля также впервые с окончания операции «Страж стен» сработала воздушная тревога. Позже выяснилось, что причиной стал сильный пулеметный огонь на сопредельной стороне.

Израильские военные второй день подряд наносят удары по целям радикалов в Газе в ответ на запуск шаров с целью поджога. С 10 мая в течение 11 дней сектор Газа и Израиль обменивались ракетными ударами. Из-за этого пострадали 256 жителей сектора, еще около двух тысяч получили ранения.

В начале июня российский президент Владимир Путин распорядился доставить в Москву из сектора Газа 112 человек, среди которых были не только россияне, но и жители Украины, Казахстана. Это были гуманитарные рейсы.