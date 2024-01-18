Мир 18 января 2024, 14:42 Армия Иордании ударила по сирийской провинции Эс-Сувейда Жертвами авиаударов Иордании в сирийской провинции Эс-Сувейда стали 10 человек Википедия

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Самолеты военно-воздушных сил Иордании нанесли авиаудары по населенным пунктам приграничной провинции Эс-Сувейда в Сирии. Об этом со ссылкой на Центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил телеканал France 24.

Самолеты военно-воздушных сил Иордании нанесли авиаудары по населенным пунктам приграничной провинции Эс-Сувейда в Сирии. Об этом со ссылкой на Центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил телеканал France 24.

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В организации заявили, что среди погибших двое детей и четыре женщины. Всего самолеты совершили несколько рейдов.

В центре напомнили, что Иордания неоднократно предлагала сирийским властям провести совместные операции для борьбы с контрабандой наркотиков, которые идут из провинции. Не получив ответа, власти соседней страны ударили по сельской местности Эс-Сувейды.

По данным организации, в результате налета уничтожены несколько жилых домов и склад. В центре не исключили, что число жертв еще вырастет, так как под завалами остались люди.

Телеканал Siria TV со ссылкой на источник сообщил, что удары пришлись на города Арман и Малех. В результате погибли две семьи общей численностью в 10 человек.

Удар привел к разрушениям жилых домов. Прибывшие на место спасатели и местные жители приступили к разбору завалов в надежде найти выживших.