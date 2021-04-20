Армия Чада создала переходный военный совет после смерти президента

Армия Чада создала переходный военный совет — его возглавил сын скончавшегося президента Махамат Идрисс Деби. Об этом сообщил Al Wihda.

Издание уточнило, что Махамат Идрисс Деби назначен председателем переходного военного совета. Планируется, что в ближайшее время военные опубликуют «хартию переходного периода».

Армия приняла решение закрыть сухопутные и воздушные границы страны «до дальнейшего распоряжения». Кроме того, в стране объявили двухнедельный национальный траур в связи с кончиной президента Идриса Деби Итно. На всей территории Чада установили комендантский час — с 18:00 до 05:00.

Идрисс Деби получил серьезное ранение во время столкновений между армией и повстанцами на передовой на севере страны. От полученных травм он скончался в больнице, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. 68-летний лидер страны приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками, а также взять руководство надоперациями вооруженных сил страны.

11 апреля Деби победил на выборах президента Чада — его избрали на шестой срок. Поддержку бессменному лидеру оказали более 79% избирателей. Он возглавлял страну с декабря 1990 года.