Армия Боливии признала сенатора Аньес и. о. президента Боливии

США начали эвакуацию своих чиновников и их семей из Боливии Подробнее

«Учитывая обстоятельства, хотим сообщить вам, что, следуя законам, нормам и воинскому уставу, мы находимся в вашем распоряжении», — говорится в письме.

Накануне оппозиционерка Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии. Конституционный суд подтвердил законность передачи власти сенатору после отставки экс-президента Эво Моралеса.

Политический кризис начался в Боливии после президентских выборов 20 октября, по итогам которых Высший избирательный суд признал победу бывшего главы государства Эво Моралеса. Его конкурент, экс-президент Карлос Меса с этим результатом не согласился, ОАГ призвала провести повторное голосование.

В стране начались массовые акции протеста против Моралеса, который вначале объявил о подготовке к всеобщим выборам, а затем сложил с себя президентские полномочия. Сейчас Моралес находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище. Столкновения между сторонниками Моралеса и теми, кто поддерживает оппозиционеров, продолжаются. Жертвами беспорядков уже стали семь человек.