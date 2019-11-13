  • Армия Боливии признала сенатора Аньес и. о. президента Боливии

    13 ноября 2019, 12:11

    Андрей Иванов

    Вооруженные силы Боливии поддержали сенатора от оппозиции Жанин Аньес на посту исполняющей обязанности руководителя страны. Об этом сообщила газета Pagina Siete со ссылкой на письмо главнокомандующего армией Уильямса Калимана.

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    «Учитывая обстоятельства, хотим сообщить вам, что, следуя законам, нормам и воинскому уставу, мы находимся в вашем распоряжении», — говорится в письме.

    Накануне оппозиционерка Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии. Конституционный суд подтвердил законность передачи власти сенатору после отставки экс-президента Эво Моралеса.

    Политический кризис начался в Боливии после президентских выборов 20 октября, по итогам которых Высший избирательный суд признал победу бывшего главы государства Эво Моралеса. Его конкурент, экс-президент Карлос Меса с этим результатом не согласился, ОАГ призвала провести повторное голосование.

    В стране начались массовые акции протеста против Моралеса, который вначале объявил о подготовке к всеобщим выборам, а затем сложил с себя президентские полномочия. Сейчас Моралес находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище. Столкновения между сторонниками Моралеса и теми, кто поддерживает оппозиционеров, продолжаются. Жертвами беспорядков уже стали семь человек.