Армия Азербайджана снова обстреляла Степанакерт

Степанакерт снова обстреляла артиллерия Азербайджана. Как минимум четыре тяжелых снаряда упали в городе.

«Примерно в 06:30 ВС Азербайджана открыли огонь по Степанакерту. Выпустили четыре тяжелых снаряда по городу», — сообщили представители МИД Нагорно-Карабахской республики в официальном Telegram-канале.

Там же появилась информация, что обстрелы длятся до сих пор. Ракеты бьют по городу «с высокой интенсивностью».

Ранее жители Степанакерта рассказали о том, как выживают при обстрелах города. Единый инфоцентр Армении опубликовал видео из населенного пункта. На кадрах видны искореженные автомобили, воронки от разорвавшихся снарядов и разрушенные здания. Жители города рассказали на камеру о своих потерях: многие потеряли все имущество, кто-то остался без дома.

После обстрела, длившегося все 4 октября, минимум десять жителей Степанакерта получили ранения, в том числе дети. Их доставили в больницы для оказания помощи. Четыре человека погибли. Женщин и пожилых жителей города эвакуируют в Армению.