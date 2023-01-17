Мир 17 января 2023, 01:26 Армии Великобритании предсказали ослабление из-за передачи танков Украине Глава Генштаба Великобритании Сандерс заявил об ослаблении армии из-за помощи Украине РИА «Новости»

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Британская армия может ослабнуть из-за передачи танков на Украину. Такого мнения придерживается начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс в интервью радио Times.

Армия, по его мнению, станет «временно слабее», поскольку передача танков Киеву повлияет на возможности Великобритании по реагированию на угрозы. Эти поставки, как добавил военачальник, оставят «брешь в арсенале» страны.

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По мнению Сандерса, «важно быстро восстановить и увеличить способности армии по ведению военных действий», чтобы повысить боевую надежность Великобритании.

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Это решение также дает возможность «ускорить модернизацию и трансформацию армии более высокими темпами, нежели Россия». При этом Киев «нуждается» в британских танках. По его словам, Украина «найдет им хорошее применение».

Министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что украинские военные получат от Великобритании новые бронетранспортеры (БТР). На Украину готовят к отправке 100 единиц бронетехники, в том числе БТР Bulldog.