Армии трех стран начали поиски «бельгийского Рэмбо-антиковидника»

Полицейские и военные Бельгии разыскивают 46-летнего военного снайпера Юргена Конингса, который самовольно покинул службу после угроз в соцсетях в адрес правительства и вирусологов. Он призывал людей восстать против карантинных мер, написала France 24.

Мужчина 17 мая похитил из казарм Леопольдсбурга оружие и ушел в неизвестном направлении. Спустя время в брошенной им машине были обнаружены четыре гранатомета.

Силы безопасности также нашли две предсмертные записки Конингса и забили тревогу. Одно из посланий снайпер написал жене и детям, другое — всем остальным. Мужчина заявил, что «присоединится к сопротивлению» и, «вероятно, не продержится долго», поскольку не позволит взять себя живым.

Военного прозвали «бельгийским Рэмбо», пока его поиски не дали результата. Полиция Брюгге и персонал военно-морской базы в Сент-Круисе пришли в состояние боевой готовности вечером 20 мая. Тогда появились сообщения, что беглеца заметили в Брюгге. Позже выяснилось, что это была ложная тревога.

Конингса искали также на территории национального парка Хоге-Кемпен на границе с Нидерландами, но там тоже его не обнаружили. К операции по поимке присоединились почти 400 военнослужащих и полицейских Бельгии. На помощь коллегам прибыли правоохранители из Германии и Нидерландов.

Юрген Конингс — профессиональный снайпер с многолетним боевым опытом в зоне боевых действий. Он служил в Боснии, Косове, Ливане, Ираке и Афганистане. В Леопольдсбурге мужчина входил в группу подготовки военнослужащих для заграничных миссий и имел доступ к складу боеприпасов.

По данным местных СМИ, Конингс хотел устроиться на работу в службу безопасности, агенты которой отвечают за безопасность тюремного транспорта, атомных электростанций, аэропорта Брюсселя и королевских резиденций. Однако там он получил отказ.

Бельгийские спецслужбы считают Конингса воинствующим правым экстремистом. Мужчина мог готовить нападение на членов правительства и вирусолога Марка ван Ранста, которому угрожал ранее.