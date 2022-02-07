Армии США предрекли разгром в случаев войны с Россией

Американскую армию ждет разгром в случае начала войны с Россией на стороне Украины. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По словам американца, члены НАТО будут вынуждены вступиться за Украину при ее вступлении в альянс. Блоку придется развернуть на украинской территории силы ПВО, авиацию и боевые группы. Риттер пояснил, что в этом случае НАТО возьмет Украину под свой «зонтик».

«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», — написал он в своей статье для RT.

Бывший разведчик отметил, что военное противостояние с Россией будет не похоже ни на что, с чем когда-либо приходилось сталкиваться США. Как заявил Риттер, американские солдаты плохо обучены и не подготовлены к возможной войне с российской стороной. Доктрина США вообще не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте.

«Короче говоря, это будет разгром», — написал Риттер.

Он заключил, что война с российской армией приведет к беспрецедентному поражению США.