Армии США понадобились более крупные патроны из-за новых бронежилетов РФ и КНР

По данным издания, новые снаряды калибра 6,8 миллиметра должны прийти на смену НАТОвскому варианту на 5,56 миллиметра. Модернизированные патроны получит оружие, которое заменит пулемет М249 и автомат М4А1.

«Известия» перечислили трех кандидатов, уже выбранных ВС США для производства более крупных снарядов. Речь идет о Sig Sauer, Textron и General Dynamics/True Velocity.

«Военные считают, что калибр 5,56 исчерпан и требует улучшений, чтобы превзойти будущие бронежилеты», — отмечается в материале.