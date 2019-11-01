Армии США понадобились более крупные патроны из-за новых бронежилетов РФ и КНР
Соединенные Штаты намерены заменить калибр патронов в стрелковом оружии из-за новых китайских и российских бронежилетов. Есть вероятность, что старые патроны не пробьют усовершенствованную экипировку военнослужащих РФ и КНР. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, новые снаряды калибра 6,8 миллиметра должны прийти на смену НАТОвскому варианту на 5,56 миллиметра. Модернизированные патроны получит оружие, которое заменит пулемет М249 и автомат М4А1.
«Известия» перечислили трех кандидатов, уже выбранных ВС США для производства более крупных снарядов. Речь идет о Sig Sauer, Textron и General Dynamics/True Velocity.
«Военные считают, что калибр 5,56 исчерпан и требует улучшений, чтобы превзойти будущие бронежилеты», — отмечается в материале.