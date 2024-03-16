Мир 16 марта 2024, 10:49 Армению предупредили о рисках антироссийской политики Захарова: Армению предупредили о рисках попадания под влияние Запада РИА «Новости»

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Россия обсуждает с Арменией, как Запад пытается втянуть республику в свой политический курс. Такую тактику США применяют на постсоветском пространстве, распространяя русофобию. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью — предупредить», — пояснила дипломат.

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По словам Захаровой, Армения восприняла некоторые доводы России и даже предприняла определенные шаги. Армянские власти должны следовать собственным интересам, а не делать то, что решили за них на Западе, подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД назвали оскорбительными заявления руководства Армении об участии в ОДКБ.