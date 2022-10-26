Армения запланировала подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года | 360°

Мир 26 октября 2022, 16:41 Армения запланировала подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года Премьер Армении Пашинян: соглашение о мире с Азербайджаном подпишут до конца года Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Власти Армении приложат усилия, чтобы подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца 2022 года, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он не стал оценивать, насколько это реально, но подчеркнул, что в этом направлении продолжат активную работу, сообщил ТАСС.

Тему мирного соглашения с Азербайджаном политик поднял в ходе правительственного часа в парламенте. Он признался, что ему хотелось бы, чтобы подписание произошло до конца года.

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«Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично», — сказал Пашинян.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке встречи президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он выразил надежду, что трехсторонний саммит состоится, сообщил RT.