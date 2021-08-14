Армения заявила об обстрелах на границе со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило об обстреле со стороны азербайджанских ВС на северо-восточном участке границы. Информация об этом появилась на их официальном сайте.

«13 августа с 22:00 по 22:40 подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в пятницу ночью обстановка на границе была относительно стабильной. Тем не менее ответные действия подавили огонь. С армянской стороны пострадавших нет, уточнили в министерстве. Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. За это время с обеих сторон военные получили ранения, есть погибшие.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс призвал Азербайджан и Армению предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации на границе. Он также отметил, что страны должны вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция.