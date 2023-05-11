Мир 11 мая 2023, 09:30 Армения заявила о снижении напряженности на границе с Азербайджаном Минобороны Армении заявило о снижении напряженности около села Сотк РИА «Новости»

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Боевые действия около села Сотк на армяно-азербайджанской границе продолжаются, но напряженность там значительно снизилась. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 10:00 (09:00 по московскому времени) напряженность в направлении Сотка существенно снизилась», — сказано в сообщении.

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Министерство обороны пообещало, что чуть позже даст дополнительную информацию. При этом в предыдущем сообщении от 09:51 (08:51 по московскому времени) ведомство называло ситуацию напряженной. Министерство проинформировало, что подразделения ВС Азербайджана продолжили стрелять в направлении армянских позиций.

«Подразделения ВС Армении принимают меры», — говорилось в заявлении Минобороны Армении.

Ранее утром 11 мая военное ведомство сообщило об артобстреле своих позиций азербайджанскими военными. По данным Министерства обороны Армении, в результате случившего ранения получили трое армянских военнослужащих.