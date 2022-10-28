Армения заявила о готовности работать над урегулированием с Азербайджаном | 360°

Мир 28 октября 2022, 09:41 Армения заявила о готовности работать над урегулированием с Азербайджаном Премьер Пашинян: Армения готова работать над урегулированием с Азербайджаном Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Армения готова установить отношения с Азербайджаном на основе базовых принципов, которые предложила Россия, заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян. Он подчеркнул, что республика может подтвердить это намерение на трехстороннем саммите в Сочи.

В своем Twitter политик напомнил, что власти Армении в начале сентября согласились работать на основе параметров установления отношений с Азербайджаном, которые представила российская сторона.

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«Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — добавил он.

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Ранее Пашинян заявил о желании подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца 2022 года. Политик заверил, что Армения приложит все усилия, чтобы это стало реальностью.

О том, что президент РФ Владимир Путин пригласил Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева на трехстороннюю встречу, 24 октября сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил подготовку к трехстороннему саммиту.