Армения заявила о готовности работать над урегулированием с Азербайджаном | 360°

28 октября 2022, 09:41
Армения заявила о готовности работать над урегулированием с Азербайджаном
Премьер Пашинян: Армения готова работать над урегулированием с Азербайджаном
Армения готова установить отношения с Азербайджаном на основе базовых принципов, которые предложила Россия, заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян. Он подчеркнул, что республика может подтвердить это намерение на трехстороннем саммите в Сочи.
В своем Twitter политик напомнил, что власти Армении в начале сентября согласились работать на основе параметров установления отношений с Азербайджаном, которые представила российская сторона.
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«Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — добавил он.
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Ранее Пашинян заявил о желании подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца 2022 года. Политик заверил, что Армения приложит все усилия, чтобы это стало реальностью.
О том, что президент РФ Владимир Путин пригласил Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева на трехстороннюю встречу, 24 октября сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил подготовку к трехстороннему саммиту.
Армения
Конфликт Азербайджана и Армении
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