Мир 10 января 2023, 13:57 Армения заявила о готовности подписать документ по урегулированию конфликта в Карабахе по предложению России Премьер Пашинян: Армения готова подписать договор об урегулировании конфликта в Карабахе

Читать 360tv в

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности страны подписать документ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в рамках предложений российской стороны. Об этом написал ТАСС.

«Мы готовы подписать документ основанный на российских предложениях и сегодня я еще раз это подтверждаю. Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом», — сказал Пашинян на пресс-конференции.

Реклама

По его словам, отложенное решение будет означать продолжение противостояния. На этой пресс-конференции политик также заявил, что Армения не собирается ставить никаких ультиматумов России. Речь идет о ситуации в Лачинском коридоре.

Реклама

Пашинян напомнил, что за ситуацию на этой территории отвечают Азербайджан и Россия. Именно российские миротворцы должны обеспечить беспроблемную работу коридора. Об этом говорится в трехстороннем соглашении между РФ, Арменией и Азербайджаном.