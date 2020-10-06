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    06 октября 2020, 21:13

    Армения заявила о готовности к взаимным уступкам по Карабаху

    Кирилл Фролов

    Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху, если к этому же готов Азербайджан. Об этом AFP заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
    Армения заявила о готовности к взаимным уступкам по Карабаху

    И Нагорный Карабах, и Армения готовы к зеркальным уступкам в ответ на уступки Азербайджана

    Никол Пашинянпремьер-министр Армении

    «Конфликты необходимо решать на основе взаимных уступок», — добавил Пашинян.

    Бои на линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой возобновились 27 сентября. Стороны используют артиллерию, под обстрелы попадают приграничные села, а также столица Нагорного Карабаха Степанакерт. В городе значительные разрушения.

    Лидеры нескольких стран, включая Россию, призвали стороны к немедленному прекращению огня и переговорам.

    Турция заявила о готовности оказать военную поддержку Азербайджану. Армения выступает за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.

    Новости SMI.FM