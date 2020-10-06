Армения заявила о готовности к взаимным уступкам по Карабаху

И Нагорный Карабах, и Армения готовы к зеркальным уступкам в ответ на уступки Азербайджана Никол Пашинян премьер-министр Армении

«Конфликты необходимо решать на основе взаимных уступок», — добавил Пашинян.

Бои на линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой возобновились 27 сентября. Стороны используют артиллерию, под обстрелы попадают приграничные села, а также столица Нагорного Карабаха Степанакерт. В городе значительные разрушения.

Лидеры нескольких стран, включая Россию, призвали стороны к немедленному прекращению огня и переговорам.

Турция заявила о готовности оказать военную поддержку Азербайджану. Армения выступает за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.