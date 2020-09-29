Пашинян заявил о бомбежке сел Азербайджаном

Азербайджанские военные начали бомбить села на армянской территории. В итоге погибли мирные граждане. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян заявил о бомбежке сел со стороны Азербайджана в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». При этом он подчеркнул, что Армения несет потери не только среди военных, но и среди гражданского населения. Премьер также затронул тему поддержки Баку Анкарой.

«Турция, по нашей достоверной информации, вовлечена в это. Высокопоставленные турецкие военные находятся в командных пунктах Азербайджана. Местами они даже руководят военными действиями», — отметил Пашинян.

Он добавил, что Турция перевозит наемников из Сирии для участия в войне на стороне Азербайджана. Кроме того, он подтвердил информацию о сбитом армянском самолете и назвал атаку свершившимся фактом.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается с 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия вокруг непризнанной Республики Нагорный Карабах. Россия призвала страны прекратить огонь. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в открытую заявил о поддержке азербайджанских военных.