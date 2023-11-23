Мир 23 ноября 2023, 13:39 Армения заявила, что не собирается выходить из ОДКБ Замглавы МИД Армении Сафарян: страна не собирается выходить из ОДКБ РИА «Новости»

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У властей Армении на повестке дня нет вопросов о выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян.

«В данный момент, на этом этапе в нашей повестке таких вопросов нет», — подчеркнул он, говоря также о вероятности выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выводе из страны российской военной базы.

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На брифинге Сафарян, уточнил ТАСС, назвал рабочим моментом возникшие между Россией и Арменией разногласия. Стороны, по его словам, работают над их устранением.

«Естественно, по некоторым вопросам есть разногласия», — подчеркнул он.

Представители Армении не будут принимать участие в сессии Совета ОДКБ, которая состоится в Минске. В МИД России отмечали, что принятое армянскими властями решение не отвечает интересам населения республики.