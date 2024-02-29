Мир 29 февраля 2024, 17:43 Армения задумалась о подаче заявки на вступление в ЕС Спикер парламента Армении Симонян заявил о готовности страны вступить в ЕС РИА «Новости»

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Высокий уровень демократии позволит Армении стать кандидатом на вступление в Евросоюз. С предложением рассмотреть такую возможность дальнейшего политического курса государства выступил спикер Национального собрания Ален Симонян, сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

Симонян подчеркнул, что при принятии окончательного решения необходимо учитывать факторы, которые обеспечат самый высокий уровень национальной безопасности.

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«По нашим показателям, у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС. Нам следует думать в этом направлении, но не нужно спешить и делать резкие шаги», — заявил он.

Спикер парламента Армении в ходе выступления подчеркнул, что республика пока остается членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он не исключил, что в будущем страна выйдет из объединения.

В минувшую среду, 28 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что имел в виду под заморозкой участия республики в ОДКБ. Политик подчеркнул, что представители страны не принимают никакого участия в работе блока и не голосую при принятии решений.

Пашинян добавил, что такая ситуация сохранится до тех пор пока ОДКБ не определят свою зону ответственности по вопросу безопасности Армении. Премьер-министр добавил, что если страна не получит ответы на свои вопросы, то «заморозка из де-факто перейдет в де-юре».