Армения за 3 миллиона евро продаст Евросоюзу права на слово «коньяк»

Армения заключила финансовое соглашение с ЕС, согласно которому Армения откажется от маркировки напитков наименованием «коньяк». Об этом написало РИА «Новости».

За права на слово «коньяк» ЕС заплатит Армении три миллиона евро (около 260 миллионов рублей). Проект документа представил министр экономики Армении Ваан Керобян, написал сайт «Аргументы и факты».

«Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания „коньяк“ для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках», — пояснил Керобян.