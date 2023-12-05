Мир 05 декабря 2023, 12:01 Армения воздержалась от участия в заседаниях ОДКБ в Москве Делегация Армении не будет участвовать в мероприятиях ПА ОДКБ в России РИА «Новости»

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Члены армянского парламента не будут принимать участие в заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдет 19 декабря в Москве, заявила пресс-секретарь спикера Национального собрания Армении Цовинар Хачатрян. Ее слова привело РИА «Новости».

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, а также другие депутаты воздержались от участия в ПА. Хачатрян отметила, что Симонян уведомит об этом спикера Госдумы России Вячеслава Володина.

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В ноябре спикер армянского парламента назвал неуместным участие в мероприятиях ОДКБ. Симонян утверждал, что организация не выполняет обязательства перед его страной. При этом политик подчеркивал, что Ереван не собирается выходить из ОДКБ.

До этого армянская делегация отсутствовала на саммите ОДКБ в Белоруссии. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что вопрос о возможном выходе Армении из организации будет решаться с учетом интересов государства.