Мир 13 сентября 2023, 18:22 Армения усомнилась в России как в гаранте безопасности Пашинян: Россия больше не может выступать гранатом безопасности Армении РИА «Новости»

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В Армении не могут считать Россию гарантом безопасности. Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он объяснил, что власти страны перестали рассчитывать на защиту российской стороной своих интересов из-за конфликта на Украине.

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«Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на растущие опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном», — подчеркнул Пашинян.

Премьер Армении добавил, что на протяжении украинского конфликта российские власти стремились избежать разрыва связей с Азербайджаном и Турцией. По его словам, стратегию страны теперь необходимо перенаправить на попытки максимально снизить зависимость республики от внешних факторов.

«Мы хотим иметь независимую, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом», — указал Пашинян.

Он обратил внимание на необходимость избежать ситуации, «когда Армения станет „прокси“».

Накануне президент России Владимир Путин отмечал, что в российско-армянских отношениях нет никаких проблем. Российский лидер добавил, что часто общается с руководством Армении.