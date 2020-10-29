Армения уничтожила турецкий беспилотник «Байрактар» в Карабахе

Минобороны Армении сообщило об уничтожении турецкого беспилотника «Байрактар» в Нагорном Карабахе. Об этом заявила пресс-секретарь министерства Шушан Степанян.

«Подразделения ПВО Арцаха уничтожили очередной турецкий ударный беспилотник „Байрактар“», — написала Степанян в Telegram-канале.

В публикации Минобороны Армении в Twitter за 29 октября говорится, что военные действия продолжаются на разных направлениях линии фронта. В частности, речь идет о населенных пунктах Аветараноц, Сгнах-Акнахпюр Аскеранского района. Отмечается, что противник несет большие потери.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Армения и Азербайджан борются за спорный регион. Вместе с тем ведется и информационная война. Каждая сторона опровергает заявления другой. Так, Ереван говорит, что на стороне Баку выступает Анкара. Азербайджан эти сообщения опровергает.

Ранее российские политологи оценили итоги месяца войны в Карабахе. По их мнению, Армения оказалась в сложной ситуации. Однако и Азербайджан, несмотря на видимое преимущество, не стал победителем. Ведь Баку «не смог быстро решить проблему».