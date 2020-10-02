Армения уничтожила самолет и беспилотник Азербайджана

Армянские военные нанесли удар по азербайджанскому самолету и беспилотнику. В итоге техника была уничтожена, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня в 07:55 (06:55 по московскому времени) подразделения армянских сил ПВО на северо-восточном направлении линии соприкосновения сбили один самолет и беспилотник противника. Бои на границе с Арцахом (Нагорным Карабахом — прим.ред.) продолжаются», — написала Степанян в Twitter.

Она подчеркнула, что попытки противника прорвать оборону армянских войск провалились. В свою очередь омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что во время обстрелов в непризнанной республике погибла девятилетняя девочка, а ее младший брат был ранен. При этом он не уточнил, когда именно это произошло.

«Самый младший из раненых — двухлетний мальчик, чья девятилетняя сестра погибла, а мать получила ранение в результате азербайджанской агрессии», — привело РИА «Новости» слова Бегларяна.

Ранее детский омбудсмен говорил, что за время вооруженного конфликта погибли 11 гражданских. Ранения получили 60 человек, из которых у 42 были обнаружены серьезные травмы.

Армения и Азербайджан ведут военные действия в Нагорном Карабахе уже шестой день. Стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации и пока не намерены идти на перемирие.