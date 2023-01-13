Мир 13 января 2023, 12:03 Армения уличила Азербайджан в бесчеловечной блокаде жителей Нагорного Карабаха МИД Армении: страны G20 должны остановить блокаду Лачинского коридора Азербайджаном РИА «Новости»

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян попросил страны G20 повлиять на Азербайджан для открытия Лачинского коридора. Об этом сообщили представители ведомства. Их процитировал ТАСС.

Мирзоян обратился к странам G20 в ходе выступления на виртуальном саммите «Голос Юга».

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«Нашим международным партнерам, в том числе членам G20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан», — заявил он.

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По его словам, вторая сторона конфликта устроила блокаду жителей Нагорного Карабаха. Эти действия властей Азербайджана Мирзоян назвал бесчеловечными. Глава МИД Армении заявил, что международное сообщество должно обратить внимание на ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Он призвал обеспечить доступ в регион представителям ООН и гуманитарным службам.

Также Мирзоян уличил Азербайджан в постоянных провокациях и проявлениях агрессии. По его словам, представителей этой страны необходимо вернуть за стол переговоров по Нагорному Карабаху.