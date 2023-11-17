17 ноября 2023, 15:58
Армения станет полноправным членом МУС с 1 февраля
Армения официально передала документы о ратификации Римского статута
Власти Армении официально передали документы, подтверждающие ратификацию Римского статута. Страна станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) с 1 февраля, сообщили в инстанции.
«Армения станет 124-м государством-участником и 19-й страной из восточноевропейской группы», — заявили в суде.
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В МУС сообщили, что армянская сторона передала документы, подтверждающие принятие юрисдикции суда задним числом с 10 мая 2021 года.
Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда на заседании 3 октября. В России такой шаг назвали абсолютно недружественным. При этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против РФ.
Армения ранее предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута, сообщил вице-спикер парламента страны Акоп Аршакян. Власти еще не получили ответа от российской стороны.
Армения
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