Армения сообщила об уничтожении 200 азербайджанских военных. В Баку это отрицают

Армия Нагорного Карабаха обстреляла из артиллерии крупное подразделение Вооруженных сил Азербайджана, погибли 200 азербайджанских военных, сообщила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. В Баку назвали это заявление дезинформацией.

По словам Степанян, армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, «применив тактическую уловку», сделала вид, что отступает, и заманила неприятеля в ловушку. А затем «мощным артиллерийским огнем накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана».

«Потеряв на поле боя 200 человек убитыми, противник бежал», — сообщила Степанян в Facebook.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили, что заявления о гибели 200 их военных «не имеют никаких оснований и являются очередной дезинформацией».

Там добавили, что азербайджанская армия сохраняет военное преимущество в регионе, а армянская «несет в боях тяжелые потери в живой силе и военной технике и вынуждена отступать».

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз созвонился с Владимиром Путиным. Российский президент призвал к прекращению боевых действий.