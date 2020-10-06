Армения сообщила об уничтожении 200 азербайджанских военных. В Баку это отрицают
По словам Степанян, армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, «применив тактическую уловку», сделала вид, что отступает, и заманила неприятеля в ловушку. А затем «мощным артиллерийским огнем накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана».
«Потеряв на поле боя 200 человек убитыми, противник бежал», — сообщила Степанян в Facebook.
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили, что заявления о гибели 200 их военных «не имеют никаких оснований и являются очередной дезинформацией».
Там добавили, что азербайджанская армия сохраняет военное преимущество в регионе, а армянская «несет в боях тяжелые потери в живой силе и военной технике и вынуждена отступать».
5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз созвонился с Владимиром Путиным. Российский президент призвал к прекращению боевых действий.