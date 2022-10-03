Армения сообщила об обстреле приграничных позиций со стороны Азербайджана | 360°

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Армения сообщила об обстреле приграничных позиций со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило об обстреле приграничных позиций военными Азербайджана

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Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из минометов и стрелкового оружия армянские приграничные позиции. Об этом сообщило Минобороны Армении.

«3 октября около 21:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия», — говорилось в сообщении.

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В ведомстве добавили, что «огонь противника был подавлен» и что с армянской стороны потерь нет.

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Обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе началось ночью 13 сентября, когда пограничники обвинили друг друга в обстрелах. В Ереван спустя два дня прибыла миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы оценить ситуацию и предложить способы решения конфликта.

17 сентября Армения пожаловалась в Международный суд «на основании военных преступлений со стороны Азербайджана».

Авторы:

Конфликт Азербайджана и Армении

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