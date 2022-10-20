Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций | 360°

Мир 20 октября 2022, 08:12 Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле своих позиций на границе РИА «Новости»

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Вооруженные силы Азербайджана в ночь на 20 октября атаковали позиции армянской армии. Все произошло на восточном направлении границы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении, написал ТАСС.

В сообщении армянского военного ведомства говорится, что обстрел случился в ночь с 19 на 20 октября, около 00:05 (23:05 по московскому времени — прим. ред.).

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По данным Минобороны Армении, подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра и из минометов в направлении армянских позиций, которые находились на восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

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Отмечается, что «подразделения ВС подавили огневые точки противника, армянская сторона потерь не имеет». Министерство добавило, что сейчас ситуация является относительно стабильной.

Ранее об атаках сообщалось15 октября. Обострение конфликта между армянами и азербайджанами на границе случилось ночью 13 сентября, пограничники обвинили друг друга в обстрелах.