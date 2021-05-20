Армения сообщила о стрельбе на границе с Азербайджаном

В четверг на границе с Азербайджаном произошла предупредительная стрельба. Армянское Министерство обороны объяснило это проникновением азербайджанских силовиков. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

«20 мая был зафиксирован инцидент на приграничном участке Гегаркуникской области с участием проникнувших на территорию Армении азербайджанских военнослужащих. Примерно в 14:00 по московскому времени было произведено несколько десятков выстрелов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выстрелы были сделаны, предположительно, в воздух. После этого армянские подразделения открыли предупредительный огонь.

В ведомстве заявили, что командир азербайджанских вооруженных сил связался с командиром армянской части и попросил его прекратить огонь. Он также извинился и сказал, что стрельба была случайной.

Вооруженные силы Армении предупредили, что повторение подобных случаев будет расценено как умышленная попытка перейти к конфронтации.

Сегодня исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подписать с Азербайджаном новый документ, который соответствует интересам его страны.