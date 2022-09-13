Армения сообщила о сокращении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном | 360°

Все новости

Спецоперация

13 сентября 2022, 19:18

Попытку наступления ВСУ на Горловку подавили

Здоровье

13 сентября 2022, 19:15

Ученые из Johns Hopkins Medicine рассказали о пользе упражнений на выносливость

Реклама

Спецоперация

13 сентября 2022, 19:11

США поучаствовали в многомесячной разработке контрнаступления ВСУ

Власть

13 сентября 2022, 19:07

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС

Знаменитости

13 сентября 2022, 19:04

Рэпера PnB Rock застрелили во время ограбления в кафе Лос-Анджелеса

Спецоперация

13 сентября 2022, 18:56

Срок за преподавание и угрозы за получение гумпомощи. Украина перешла к репрессиям в Харьковской области

Подмосковье

13 сентября 2022, 18:54

Кровли еще трех домов отремонтируют до конца года в Протвине

Мир

13 сентября 2022, 18:53

Обеспечение безопасности и развитие партнерства станут главными темами саммита ШОС в Самарканде

Мир

13 сентября 2022, 18:51

Армения сообщила о сокращении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном

Мир

13 сентября 2022, 18:51

Армения сообщила о сокращении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: интенсивность обстрелов на границе с Азербайджаном снизилась

Читать 360tv в

Ситуация на армянско-азербайджанской границе остается напряженной, однако интенсивность обстрелов существенно снизилась. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Армении.

«Ситуация остается напряженной на некоторых участках границы с Азербайджаном, но интенсивность обстрелов значительно ослабла. При этом о стабилизации ситуации пока говорить рано», — отметили в ведомстве.

Реклама

Минобороны Армении подчеркнуло, что азербайджанские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру и приграничные населенные пункты.

Реклама

В ночь на 13 сентября на границе двух государств возобновились обстрелы. Министерство сообщило, что азербайджанская сторона открыла огонь по городам Сотк, Джермук и Горис.

Оборонное ведомство Азербайджана обвинило в эскалации Армению, заявив о масштабной диверсии на Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском направлениях.

Участники Организации Договора о коллективной безопасности вечером 13 сентября проведут видеоконференцию, на которой обсудят эскалацию ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Конфликт Азербайджана и Армении

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама