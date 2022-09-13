Армения сообщила о сокращении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном | 360°

Мир 13 сентября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

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Viber Армения сообщила о сокращении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном Минобороны Армении: интенсивность обстрелов на границе с Азербайджаном снизилась РИА "Новости"

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Ситуация на армянско-азербайджанской границе остается напряженной, однако интенсивность обстрелов существенно снизилась. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Армении.

«Ситуация остается напряженной на некоторых участках границы с Азербайджаном, но интенсивность обстрелов значительно ослабла. При этом о стабилизации ситуации пока говорить рано», — отметили в ведомстве.

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Минобороны Армении подчеркнуло, что азербайджанские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру и приграничные населенные пункты.

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В ночь на 13 сентября на границе двух государств возобновились обстрелы. Министерство сообщило, что азербайджанская сторона открыла огонь по городам Сотк, Джермук и Горис.

Оборонное ведомство Азербайджана обвинило в эскалации Армению, заявив о масштабной диверсии на Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском направлениях.

Участники Организации Договора о коллективной безопасности вечером 13 сентября проведут видеоконференцию, на которой обсудят эскалацию ситуации между Арменией и Азербайджаном.

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