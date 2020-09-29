Армения сообщила о планах применять «оружие широкого радиуса»

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о планах страны применять в Нагорном Карабахе «оружие широкого радиуса».

По ее словам, Вооруженные силы Азербайджана в ходе наступательной операции применяли тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», а также реактивные системы залпового огня «Смерч» и другое оружие подобного формата, пишет «ПолитЭксперт».

«ВС Армении предупреждают, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большей дальности и разрушительной мощи», — подчеркнула Степанян.

Представители Минобороны Азербайджана сообщили об обстрелах военных со стороны Армении в воскресенье, 27 сентября. Ереван заявил о наступлении ВС Азербайджана на карабахском направлении и обстреле города Степанакерта. У обеих сторон есть жертвы среди гражданских и военных. Правительства Баку и Еревана объявили о мобилизации и ввели военное положение.