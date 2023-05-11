Мир 11 мая 2023, 07:47 Армения сообщила о начале артобстрела своих позиций ВС Азербайджана Минобороны Армении сообщило об артобстреле своих позиций ВС Азербайджана и трех раненых Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вооруженные силы Азербайджана утром 11 мая стали обстреливать позиции армянских военных в направлении села Сотк Гегаркуникской области. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

«11 мая с 06:00 (05:00) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных средств по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. Минобороны сделает дополнительное заявление», — сказано в сообщении.

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Военное ведомство Армении уточнило, что по состоянию на 07:00 (06:00 по московскому времени) трое армянских военных получили ранения. Кроме того, министерство опровергло сообщения Минобороны Азербайджана о том, что накануне вечером ВС Армении стреляли в направлении азербайджанских позиций и ранили азербайджанского военнослужащего.

Отношения между двумя странами вновь накалились в 2023 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце апреля обвинил Азербайджан в нагнетании обстановки в регионе. Пашинян потребовал мировое сообщество отправить в Лачинский коридор, где азербайджанцы поставили контрольно-пропускной пункт, миссию для сбора улик.