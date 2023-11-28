Мир 28 ноября 2023, 13:59 Армения сможет заключить мирный договор с Азербайджаном за полмесяца, но при одном условии Спикер парламента Армении: договор с Азербайджаном можно заключить за 15 дней РИА «Новости»

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Мирный договор с Азербайджаном можно заключить за 15 дней, но только если страна «проявит политическую волю». Такое заявление сделал спикер парламента Армении Ален Симонян, сообщило РИА «Новости».

«При желании мирный договор можно подписать за 15 дней, если Азербайджан проявит политическую волю», — сказал он.

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Симонян добавил, что почти по всем вопросам между сторонами достигнуто согласие на основе международного права. Однако Азербайджан не ответил Армении о готовности подписать договор на основе трех принципов. В них входят взаимное признание территориальной целостности двух стран, делимитация границ и открытие региональных коммуникаций.

Ранее страны смогли договориться по вопросу о базовых принципах мирного соглашения. Но осталась одна сложность: государства часто не понимают друг друга, говоря на разных дипломатических языках.