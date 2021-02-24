Армения «сломала голову» из-за слов Пашиняна об «Искандерах»

Вся Армения ломает голову над тем, что имел в виду премьер-министр страны Никол Пашинян, заявивший накануне о якобы неразорвавшихся ракетах «Искандер» в Нагорном Карабахе. Об этом РИА «Новости» сообщил армянский военный обозреватель Карен Вртанесян.

Пашинян, отвечая на вопрос о применении оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в Карабахе, заявил о «неразорвавшихся» или «разорвавшихся только на 10%» ракетах. Но «Искандер» — это не комплексная боеголовка, в которой какие-то компоненты могут сработать, а какие-то нет, отметил Вртанесян. Поэтому неясно, что значит «взорвались на 10%», указал он.

«Вся Армения (и, я думаю, не только Армения) со вчерашнего дня ломает голову, что имелось в виду», — сказал военный эксперт.

Вртанесян также обратил внимание на тот факт, что зона применения ракет во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе контролировалась Азербайджаном. Таким образом, непонятно, как армянская сторона могла проверить, что там взорвалось и на сколько процентов, отметил он. Кроме того, эксперт напомнил, что комплексы «Искандер» прежде ни разу не вызывали нареканий.