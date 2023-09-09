Мир 09 сентября 2023, 11:52 Армения решилась на переговоры с Азербайджаном по деэскалации на границе Пашинян заявил, что готов обсудить с Алиевым деэскалацию на границе РИА «Новости»

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В Армении выразили готовность провести срочные переговоры с Азербайджаном по деэскалации ситуации на границе двух стран. Об этом в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым], направленные на снижение напряженности», — указали в пресс-службе правительства Армении.

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В разговоре Пашинян и Макрон затронули проблему «углубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе», которая возникла из-за блокировки Лачинского коридора. Еще одной темой беседы стала концентрация азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха и рост напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян подчеркнул, что по-прежнему следует соглашениям, заключенным в октябре 2022 года в Праге и мае 2023-го в Брюсселе. Он также указал на свою приверженность решению всех вопросов исключительно дипломатическим путем в конструктивной атмосфере.

Ранее премьер-министр Армении отмечал, что мира с Азербайджаном можно достигнуть при взаимном признании территориальной целостности и защите армянского населения в Нагорном Карабахе.